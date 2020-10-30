Датские ученые сумели объяснить, почему же у некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно. Дело в том, что возбудитель коронавирус SARS-CoV-2 может скрывать генетический материал от иммунной системы.

Вследствие того, что коронавирус скрывает свой генетический материал, иммунная система его просто не замечает и не реагирует на него. Это явление характерно для инфицированных на ранних стадиях болезни и тех, которые переносят COVID-19 абсолютно бессимптомно. Работа ученых из Орхусского университета опубликована на официальном сайте учреждения.

К теме Сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу: новое исследование

Так, в легких человека имеются иммунные клетки под названием альвеолярные макрофаги. Они обеспечивают нормальную работу органа и защищают его от патогенов.

Альвеолярные макрофаги на столько важны, что их относят к защите "первого уровня" против вирусов. Когда макрофаги замечают инфекцию, то запускают производство интерферонов для атаки. Обычно при острых респираторных инфекциях, таких как грипп, эти клетки продуцируют большое количество интерферона.

Как проводилось исследование

Ученые пришли к неожиданному выводу после наблюдения за поведением альвеолярных макрофагов в ответ на SARS-CoV-2.

Во время экспериментов ученые обнаружили, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 может подавлять производство интерферонов. Предполагалось, что макрофаги будут производить их в большом количестве, но ожидание не подтвердилось.

Вероятно, SARS-CoV-2 скрывает свой генетический материал от распознавания этими иммунными клетками. Тем самым, продуцирование интерферона не начинается,

– предполагают исследователи.

Именно поэтому болезнь не проявляется симптоматически, а инфекция незаметно распространяется среди людей. Вместе с тем, ученые отмечают, что все причины нетипичной реакции организма пока непонятны.

Поэтому в новых этапах исследований ученые попытаются выяснить, почему иммунная система не всегда распознает коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2.