У Бельгії штамом Дельта хворіє переважно молодь, – ЗМІ

Вчені з Бельгії заявили, що штам коронавірусу Дельта у країні найчастіше поширюється через молодь, яка не встигла вакцинуватися. Якщо негайно не вжити заходів, ситуація стрімко погіршуватиметься.

Вірусолог Нерт Моленбергз заявив, що упродовж минулого тижня кількість заражених штамом Дельта становила 15,7% від усіх нових інфікованих коронавірусом. Водночас ще 2 тижні тому цей показник був меншим на 6,1%.

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За словами Моленбергза, вже до кінця липня показник може зрости до 80 – 90%.

Ми знаємо, що вакцини добре працюють проти варіанта Дельта, але лише тоді, коли люди пройшли повну вакцинацію, і за 14 діб після останнього щеплення,

– наголосив вчений.

Що призвело до таких показників

Вірусолог зауважив, що стрімке поширення Дельти серед молоді можна пояснити тим, що першочергово вакцинували людей старшого віку.

Зокрема, у бельгійському регіоні Фландрія близько 74% людей віком від 18 до 19 років досі не отримали навіть першої дози вакцини.

Свій "внесок" зробило також Євро-2020. Під час матчів на стадіонах збирається багато людей, які не надто стежать за соціальною дистанцією. Частина з них прибуває із регіонів із "поганими" показниками.