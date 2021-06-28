Вірусолог Нерт Моленбергз заявив, що упродовж минулого тижня кількість заражених штамом Дельта становила 15,7% від усіх нових інфікованих коронавірусом. Водночас ще 2 тижні тому цей показник був меншим на 6,1%.

Зауважте Назвали найімовірнішу дату виникнення коронавірусу COVID-19

За словами Моленбергза, вже до кінця липня показник може зрости до 80 – 90%.

Ми знаємо, що вакцини добре працюють проти варіанта Дельта, але лише тоді, коли люди пройшли повну вакцинацію, і за 14 діб після останнього щеплення,

– наголосив вчений.

Що призвело до таких показників

Вірусолог зауважив, що стрімке поширення Дельти серед молоді можна пояснити тим, що першочергово вакцинували людей старшого віку.

Зокрема, у бельгійському регіоні Фландрія близько 74% людей віком від 18 до 19 років досі не отримали навіть першої дози вакцини.

Свій "внесок" зробило також Євро-2020. Під час матчів на стадіонах збирається багато людей, які не надто стежать за соціальною дистанцією. Частина з них прибуває із регіонів із "поганими" показниками.

Зверніть увагу! Щоб заохотити молодь вакцинуватися, різні країни йдуть на різноманітні креативні кроки. Зокрема, Греція обіцяє 150 євро винагороди за вакцинацію кожній людині від 18 до 25 років.