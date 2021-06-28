Вірусолог Нерт Моленбергз заявив, що упродовж минулого тижня кількість заражених штамом Дельта становила 15,7% від усіх нових інфікованих коронавірусом. Водночас ще 2 тижні тому цей показник був меншим на 6,1%.
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За словами Моленбергза, вже до кінця липня показник може зрости до 80 – 90%.
Ми знаємо, що вакцини добре працюють проти варіанта Дельта, але лише тоді, коли люди пройшли повну вакцинацію, і за 14 діб після останнього щеплення,
– наголосив вчений.
Що призвело до таких показників
- Вірусолог зауважив, що стрімке поширення Дельти серед молоді можна пояснити тим, що першочергово вакцинували людей старшого віку.
- Зокрема, у бельгійському регіоні Фландрія близько 74% людей віком від 18 до 19 років досі не отримали навіть першої дози вакцини.
- Свій "внесок" зробило також Євро-2020. Під час матчів на стадіонах збирається багато людей, які не надто стежать за соціальною дистанцією. Частина з них прибуває із регіонів із "поганими" показниками.