Вирусолог Нерта Моленбергз заявил, что в течение прошлой недели количество зараженных штаммом "Дельта" составляло 15,7% от всех новых инфицированных коронавирусом. В то же время еще 2 недели назад этот показатель был меньше на 6,1%.

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По словам Моленбергза, уже к концу июля показатель может вырасти до 80 – 90%.

Мы знаем, что вакцины хорошо работают от варианта "Дельта", но только тогда, когда люди прошли полную вакцинацию, и через 14 суток после последней прививки,

– отметил ученый.

Что привело к таким показателям

Вирусолог отметил, что стремительное распространение "Дельты" среди молодежи можно объяснить тем, что в первую очередь вакцинировали людей старшего возраста.

В частности, в бельгийском регионе Фландрия около 74% людей в возрасте от 18 до 19 лет до сих пор не получили даже первой дозы вакцины.

Свой "вклад" оказало также Евро-2020. Во время матчей на стадионах собирается много людей, которые не слишком следят за социальной дистанцией. Часть из них прибывает из регионов с "плохими" показателями.

Обратите внимание! Чтобы поощрить молодежь вакцинироваться, разные страны идут на различные креативные шаги. В частности, Греция обещает 150 евро вознаграждения за вакцинацию каждому человеку от 18 до 25 лет.