Байден пообіцяв постачати вакцини в інші країни світу

Джерело:The White House
Президент США Джо Байден пообіцяв, що їхня країна постачатиме вакцини від коронавірусу по всьому світу. Він пояснив це тим, що "жодна країна не впорається з пандемією на самоті".
Про це американський президент сказав під час виступу перед палатами Конгресу США. Крім цього, він постійно закликає американців вакцинуватися.
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За словами Байдена, у США зростають запаси вакцини. Тож, він підкреслив, що Штати допомагатимуть всьому світу.
Ми станемо арсеналом вакцин для інших країн, так само як Америка була арсеналом демократії у Другій світовій війні,
– наголосив Байден.