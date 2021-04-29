Байден пообещал поставлять вакцины в другие страны мира
Президент США Джо Байден пообещал, что их страна будет поставлять вакцины от коронавируса по всему миру. Он объяснил это тем, что "ни одна страна не справится с пандемией в одиночку".
Источник:The White House
Об этом американский президент сказал во время выступления перед палатами Конгресса США. Кроме этого, он постоянно призывает американцев вакцинироваться.
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По словам Байдена, в США растут запасы вакцины. Поэтому, он подчеркнул, что Штаты будут помогать всему миру.
Мы станем арсеналом вакцин для других стран, так же как Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне,
– отметил Байден.
Вакцинация в США: главное
- США стали одним из мировых лидеров вакцинации от COVID-19.
- За первые 100 дней президентства Байдена сделали более 220 миллионов прививок от COVID-19.
- В то же время с начала пандемии в США, коронавирус диагностировали у более 32 миллионов человек. Количество умерших превышает 587 тысяч.
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