Президент США Джо Байден пообещал, что их страна будет поставлять вакцины от коронавируса по всему миру. Он объяснил это тем, что "ни одна страна не справится с пандемией в одиночку".

Об этом американский президент сказал во время выступления перед палатами Конгресса США. Кроме этого, он постоянно призывает американцев вакцинироваться.

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По словам Байдена, в США растут запасы вакцины. Поэтому, он подчеркнул, что Штаты будут помогать всему миру.

Мы станем арсеналом вакцин для других стран, так же как Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне,

– отметил Байден.

Справка. Между тем, по данным правительства США, в стране против коронавируса вакцинировали 30% населения. Для привитых людей несколько ослабили карантинные ограничения.

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