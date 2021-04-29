Президент США Джо Байден пообіцяв, що їхня країна постачатиме вакцини від коронавірусу по всьому світу. Він пояснив це тим, що "жодна країна не впорається з пандемією на самоті".

Про це американський президент сказав під час виступу перед палатами Конгресу США. Крім цього, він постійно закликає американців вакцинуватися.

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За словами Байдена, у США зростають запаси вакцини. Тож, він підкреслив, що Штати допомагатимуть всьому світу.

Ми станемо арсеналом вакцин для інших країн, так само як Америка була арсеналом демократії у Другій світовій війні,

– наголосив Байден.

Довідка. Тим часом, згідно з даними уряду США, у країні проти коронавірусу вакцинували 30% населення. Для щеплених людей дещо послабили карантинні обмеження.

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