Цього разу експрезиденту Сполучених Штатів Америки провели операцію Мооса, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Операція Мооса в Байдена

Операція Мооса – це сучасний хірургічний метод боротьби з онкологією шкіри. Її особливість у тому, що лікарі видаляють уражену ділянку шкіри шарами, кожен з яких ретельно досліджують під мікроскопом. Так триватиме, доки не залишиться жодних ракових клітин.

Таку процедуру призначають у разі рецидивів захворювання, а також коли злоякісне новоутворення розташоване у важливих ділянках тіла – наприклад, на обличчі чи руках, де особливо важливий косметичний результат.

Про цю процедуру Байдену стало відомо після того, як у соцмережах з’явилось відео – він виходить із церкви в Делавері із помітним шрамом на лобі, що викликало резонанс щодо стану його здоров’я. Представники експрезидента підтвердили: шрам – наслідок хірургічного втручання з видалення раку шкіри.

Стан здоровʼя Байдена