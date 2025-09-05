Цього разу експрезиденту Сполучених Штатів Америки провели операцію Мооса, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.
Операція Мооса в Байдена
Операція Мооса – це сучасний хірургічний метод боротьби з онкологією шкіри. Її особливість у тому, що лікарі видаляють уражену ділянку шкіри шарами, кожен з яких ретельно досліджують під мікроскопом. Так триватиме, доки не залишиться жодних ракових клітин.
Таку процедуру призначають у разі рецидивів захворювання, а також коли злоякісне новоутворення розташоване у важливих ділянках тіла – наприклад, на обличчі чи руках, де особливо важливий косметичний результат.
Про цю процедуру Байдену стало відомо після того, як у соцмережах з’явилось відео – він виходить із церкви в Делавері із помітним шрамом на лобі, що викликало резонанс щодо стану його здоров’я. Представники експрезидента підтвердили: шрам – наслідок хірургічного втручання з видалення раку шкіри.
Стан здоровʼя Байдена
- Джо Байден не вперше стикається з онкозахворюваннями. Ще до своєї каденції у Білому домі він проходив лікування немеланомних видів раку шкіри. У 2023 році лікарі вже видаляли пухлину, яку виявили в ході рутинного медогляду.
- А у травні цього року лікарі діагностували в експрезидента агресивну форму раку простати. За шкалою Глісона, яку використовують для оцінки злоякісності пухлин, Байдену виставили 9 балів із 10 (група 5) – це означає дуже високий ризик, адже пухлина вже дала метастази у кістки. За словами фахівців, таку ситуацію фіксують лише у 5-8% чоловіків із раком простати.
- Водночас у пресслужбі наголошують: попри агресивність, захворювання піддається лікуванню, і Байден разом із родиною та лікарями обирають найкращу стратегію.
- Речник експрезидента також спростував усі чутки про нібито давній діагноз: про метастатичний рак стало відомо зовсім недавно.