На этот раз экс-президенту Соединенных Штатов Америки провели операцию Мооса, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.
Операция Мооса в Байдене
Операция Мооса – это современный хирургический метод борьбы с онкологией кожи. Ее особенность в том, что врачи удаляют пораженный участок кожи слоями, каждый из которых тщательно исследуют под микроскопом. Так будет продолжаться, пока не останется никаких раковых клеток.
Такую процедуру назначают в случае рецидивов заболевания, а также когда злокачественное новообразование расположено в важных участках тела – например, на лице или руках, где особенно важен косметический результат.
Об этой процедуре Байдену стало известно после того, как в соцсетях появилось видео – он выходит из церкви в Делавэре с заметным шрамом на лбу, что вызвало резонанс относительно состояния его здоровья. Представители экс-президента подтвердили: шрам – следствие хирургического вмешательства по удалению рака кожи.
Состояние здоровья Байдена
- Джо Байден не впервые сталкивается с онкозаболеваниями. Еще до своей каденции в Белом доме он проходил лечение немеланомных видов рака кожи. В 2023 году врачи уже удаляли опухоль, которую обнаружили в ходе рутинного медосмотра.
- А в мае этого года врачи диагностировали у экс-президента агрессивную форму рака простаты. По шкале Глисона, которую используют для оценки злокачественности опухолей, Байдену выставили 9 баллов из 10 (группа 5) – это означает очень высокий риск, ведь опухоль уже дала метастазы в кости. По словам специалистов, такую ситуацию фиксируют только у 5-8% мужчин с раком простаты.
- В то же время в пресс-службе отмечают: несмотря на агрессивность, заболевание поддается лечению, и Байден вместе с семьей и врачами выбирают лучшую стратегию.
- Представитель экс-президента также опроверг все слухи о якобы давнем диагнозе: о метастатическом раке стало известно совсем недавно.