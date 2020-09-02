У Китаї людина в автобусі заразила десятки інших пасажирів, які сиділи далеко від неї. Це чергове підтвердження того, що COVID-19 таки може поширюватись повітрям.

Спочатку організації охорони здоров’я не розглядали можливість того, що коронавірус може поширюватись просто через дихання. Втім, у вчених з'являлося все більше доказів і ВООЗ таки довелось це визнати. Стаття, опублікована у JAMA Internal Medicine, розповідає про ще один випадок передачі COVID-19 повітряним шляхом.

До теми У ВООЗ підтвердили нові дані про поширення COVID-19 через повітря

У січні група людей здійснила 50-хвилинну поїздку у місто Нінбо, що на сході Китаю. Дослідники вважають, що один з пасажирів був нульовим пацієнтом. Це єдина людина, яка контактувала з мешканцями міста Ухань, у якому тоді розпочався спалах COVID-19.

Вчені протестували інших пасажирів на наявність вірусу та визначили, де вони сиділи. Виявилось, що 23 із 68 пасажирів таки підхопили інфекцію у тому автобусі.

Важливо, що інфікована людина заразила тих, які сиділи в передній і задній частині автобуса. Тобто їхні крісла були розміщені далі ніж 1–2 метри від місця поширення інфекції.

Ба більше, хвора пасажирка на момент поїздки не мала симптомів хвороби, зокрема кашель чи чхання.

Дослідники також зазначили, що кондиціонер просто "ганяв" повітря всередині автобуса, що, ймовірно, посприяло поширенню вірусу.

Дослідження дозволяють припустити, що в закритих середовищах з рециркуляцією повітря SARS-CoV-2 є надзвичайно трансмісивним патогеном,

– йдеться в повідомленні.