В Китае человек в автобусе заразил десятки других пассажиров, которые сидели далеко от него. Это очередное подтверждение того, что COVID-19 все же может распространяться по воздуху.

Сначала организации здравоохранения не рассматривали возможность того, что коронавирус может распространяться просто через дыхание. Впрочем, у ученых появлялось все больше доказательств и ВОЗ пришлось это признать. Статья, опубликованная в JAMA Internal Medicine, рассказывает о еще одном случае передачи COVID-19 воздушным путем.

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В январе группа людей совершила 50-минутную поездку в город Нинбо на востоке Китая. Исследователи полагают, что один из пассажиров был нулевым пациентом. Это единственный человек, который контактировал с жителями города Ухань, в котором тогда началась вспышка COVID-19.

Ученые протестировали других пассажиров на наличие вируса и определили, где они сидели. Оказалось, что 23 из 68 пассажиров все же подхватили инфекцию в том автобусе.

Важно, что инфицированный человек заразил тех людей, которые сидели в передней и задней части автобуса. То есть их кресла были размещены дальше чем 1-2 метра от места распространения инфекции.

Более того, больной пассажир на момент поездки не имел симптомов болезни, в частности кашля или насморка.

Исследователи также отметили, что кондиционер просто "гонял" воздух внутри автобуса, что, вероятно, поспособствовало распространению вируса.

Исследования позволяют предположить, что в закрытых средах с рециркуляцией воздуха SARS-CoV-2 является чрезвычайно трансмиссивным патогеном,

– говорится в сообщении.