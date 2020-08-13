Антирекорд в Україні: 1 592 нових хворих на COVID-19
Від учора в Україні виявили 1 592 випадки інфікування коронавірусом. Відтак, станом на 13 серпня в Україні зареєстровано 86 140 хворих на COVID-19.
Про розвиток пандемії COVID-19 в Україні повідомляє система моніторингу інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку пандемії в Україні виявили 86 140 інфікованих коронавірусом. 46 216 пацієнтів одужали, але ще 38 462 хворих продовжують своє лікування.
На жаль, серед виявлених хворих зареєстрували 1 992 летальних випадки. Ці люди померли під час перебігу коронавірусу від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
За минулу добу в країні зафіксували 1 592 нових хворих на COVID-19. Найбільше випадків зараження виявили на Харківщині (+200), Львівщині (+166), а також в Івано-Франківській (+138), Чернівецькій (+130) областях та у Києві (+133).
Впродовж останньої доби до лікарень госпіталізували 315 пацієнтів з COVID-19, що також є рекордною кількістю від початку пандемії.
За попередню добу в країні провели 36 632 тестування на коронавірус. З них 18 984 методом ПЛР, а решта 17 648 – методом ІФА.
Коронавірус в областях України 13 серпня
- Вінницька область – 3086 (+43);
- Волинська область – 4471 (+48);
- Дніпропетровська область – 1630 (+28);
- Донецька область – 1027 (+16);
- Житомирська область – 2266 (+51);
- Закарпатська область – 6009 (+63);
- Запорізька область – 1010 (+39);
- Івано-Франківська область – 6177 (+138);
- Кіровоградська область – 733 (+5);
- м. Київ – 10002 (+133);
- Київська область – 4377 (+70);
- Львівська область – 11474 (+166);
- Луганська область – 170 (+10);
- Миколаївська область – 755 (+11);
- Одеська область – 4572 (+114);
- Полтавська область – 516 (+2);
- Рівненська область – 7206 (+92);
- Сумська область – 754 (+38);
- Тернопільська область – 3489 (+76);
- Харківська область – 5378 (+209);
- Херсонська область – 286 (+10);
- Хмельницька область – 1468 (+55);
- Чернівецька область – 7110 (+130);
- Черкаська область – 1067 (+18);
- Чернігівська область – 1107 (+27).