Від учора в Україні виявили 1 592 випадки інфікування коронавірусом. Відтак, станом на 13 серпня в Україні зареєстровано 86 140 хворих на COVID-19.

Про розвиток пандемії COVID-19 в Україні повідомляє система моніторингу інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку пандемії в Україні виявили 86 140 інфікованих коронавірусом. 46 216 пацієнтів одужали, але ще 38 462 хворих продовжують своє лікування.

На жаль, серед виявлених хворих зареєстрували 1 992 летальних випадки. Ці люди померли під час перебігу коронавірусу від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

За минулу добу в країні зафіксували 1 592 нових хворих на COVID-19. Найбільше випадків зараження виявили на Харківщині (+200), Львівщині (+166), а також в Івано-Франківській (+138), Чернівецькій (+130) областях та у Києві (+133).

Впродовж останньої доби до лікарень госпіталізували 315 пацієнтів з COVID-19, що також є рекордною кількістю від початку пандемії.

За попередню добу в країні провели 36 632 тестування на коронавірус. З них 18 984 методом ПЛР, а решта 17 648 – методом ІФА.

Коронавірус в областях України 13 серпня

Вінницька область – 3086 (+43);

Волинська область – 4471 (+48);

Дніпропетровська область – 1630 (+28);

Донецька область – 1027 (+16);

Житомирська область – 2266 (+51);

Закарпатська область – 6009 (+63);

Запорізька область – 1010 (+39);

Івано-Франківська область – 6177 (+138);

Кіровоградська область – 733 (+5);

м. Київ – 10002 (+133);

Київська область – 4377 (+70);

Львівська область – 11474 (+166);

Луганська область – 170 (+10);

Миколаївська область – 755 (+11);

Одеська область – 4572 (+114);

Полтавська область – 516 (+2);

Рівненська область – 7206 (+92);

Сумська область – 754 (+38);

Тернопільська область – 3489 (+76);

Харківська область – 5378 (+209);

Херсонська область – 286 (+10);

Хмельницька область – 1468 (+55);

Чернівецька область – 7110 (+130);

Черкаська область – 1067 (+18);

Чернігівська область – 1107 (+27).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.