Антирекорд в Украине: 1 592 новых больных COVID-19
Со вчерашнего дня в Украине обнаружили 1 592 случая инфицирования коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 13 августа в Украине зарегистрировано 86 140 больных COVID-19.
О развитии пандемии COVID-19 в Украине сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала пандемии в Украине обнаружили 86 140 инфицированных коронавирусом. 46 216 пациентов выздоровели, но еще 38 462 больных продолжают свое лечение.
К сожалению, среди выявленных больных зарегистрировали 1 992 летальных случая. Эти люди умерли во время течения коронавируса от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
За минувшие сутки в стране зафиксировали 1 592 новых больных COVID-19. Больше всего случаев заражения обнаружили в Харьковской области (+200), Львовской (+166), а также в Ивано-Франковской (+138), Черновицкой (+130) областях и в Киеве (+133).
В течение последних суток в больницы госпитализировали 315 пациентов с COVID-19, что также является рекордным количеством с начала пандемии.
За предыдущие сутки в стране провели 36 632 тестирования на коронавирус. Из них 18 984 методом ПЦР, а остальные 17 648 – методом ИФА.
Коронавирус в областях Украины 13 августа
- Винницкая область – 3086 (+43)
- Волынская область – 4471 (+48)
- Днепропетровская область – 1630 (+28)
- Донецкая область – 1027 (+16)
- Житомирская область – 2266 (+51)
- Закарпатская область – 6009 (+63)
- Запорожская область – 1010 (+39)
- Ивано-Франковская область – 6177 (+138)
- Кировоградская область – 733 (+5);
- г. Киев – 10002 (+133)
- Киевская область – 4377 (+70)
- Львовская область – 11474 (+166)
- Луганская область – 170 (10);
- Николаевская область – 755 (11);
- Одесская область – 4572 (+114)
- Полтавская область – 516 (+2)
- Ровненская область – 7206 (+92)
- Сумская область – 754 (+38)
- Тернопольская область – 3489 (+76)
- Харьковская область – 5378 (+209)
- Херсонская область – 286 (10);
- Хмельницкая область – 1468 (+55)
- Черновицкая область – 7110 (+130)
- Черкасская область – 1067 (+18)
- Черниговская область – 1107 (27).