Со вчерашнего дня в Украине обнаружили 1 592 случая инфицирования коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 13 августа в Украине зарегистрировано 86 140 больных COVID-19.

О развитии пандемии COVID-19 в Украине сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала пандемии в Украине обнаружили 86 140 инфицированных коронавирусом. 46 216 пациентов выздоровели, но еще 38 462 больных продолжают свое лечение.

К сожалению, среди выявленных больных зарегистрировали 1 992 летальных случая. Эти люди умерли во время течения коронавируса от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 1 592 новых больных COVID-19. Больше всего случаев заражения обнаружили в Харьковской области (+200), Львовской (+166), а также в Ивано-Франковской (+138), Черновицкой (+130) областях и в Киеве (+133).

В течение последних суток в больницы госпитализировали 315 пациентов с COVID-19, что также является рекордным количеством с начала пандемии.

За предыдущие сутки в стране провели 36 632 тестирования на коронавирус. Из них 18 984 методом ПЦР, а остальные 17 648 – методом ИФА.

Коронавирус в областях Украины 13 августа

Винницкая область – 3086 (+43)

Волынская область – 4471 (+48)

Днепропетровская область – 1630 (+28)

Донецкая область – 1027 (+16)

Житомирская область – 2266 (+51)

Закарпатская область – 6009 (+63)

Запорожская область – 1010 (+39)

Ивано-Франковская область – 6177 (+138)

Кировоградская область – 733 (+5);

г. Киев – 10002 (+133)

Киевская область – 4377 (+70)

Львовская область – 11474 (+166)

Луганская область – 170 (10);

Николаевская область – 755 (11);

Одесская область – 4572 (+114)

Полтавская область – 516 (+2)

Ровненская область – 7206 (+92)

Сумская область – 754 (+38)

Тернопольская область – 3489 (+76)

Харьковская область – 5378 (+209)

Херсонская область – 286 (10);

Хмельницкая область – 1468 (+55)

Черновицкая область – 7110 (+130)

Черкасская область – 1067 (+18)

Черниговская область – 1107 (27).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные с оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.