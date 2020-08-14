Абсолютний рекорд хворих в Україні: за день інфікувалися 1 732 людини
Таким чином загальна кількість людей, які захворіли на COVID-19 становить понад 87 тисяч. Від учора, на жаль, померли внаслідок ускладненого перебігу коронавірусної хвороби 19 пацієнтів.
Натомість видужали за минулу добу 581 хворий. Дані опублікували на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє 24 канал.
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Від початку епідемії в Україні виявили 87 872 випадки захворювання на COVID-19. З яких 2 011 – летальні, пацієнти померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань.
46 797 пацієнтів наразі видужали, а от продовжують своє лікування ще 39 064 хворих.
Поширення коронавірусу в областях
- Львівська область – 11 658 (+184);
- Київ –10 160 (+158) ;
- Рівненська область – 7 326 (+120);
- Чернівецька область – 7 264 (+154);
- Закарпатська область – 6 080 (+71);
- Івано-Франківська область – 6 320 (+143);
- Волинська область – 4 529 (+58);
- Київська область – 4 429 (+52);
- Харківська область – 5 583 (+205);
- Одеська область – 4 732 (+160);
- Тернопільська область – 3 538 (+49);
- Вінницька область – 3 129 (+43);
- Житомирська область – 2 333 (+67);
- Дніпропетровська область – 1 658 (+28);
- Хмельницька область – 1 514 (+46);
- Черкаська область – 1 092 (+25) ;
- Донецька область – 1 049 (+22);
- Чернігівська область – 1 154 (+47) ;
- Запорізька область – 1 038 (+28);
- Кіровоградська область – 739 (+6);
- Миколаївська область – 770 (+15);
- Сумська область – 783 (+29);
- Полтавська область – 533 (+17);
- Херсонська область –290 (+4) ;
- Луганська область – 171 (+1).
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