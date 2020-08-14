Таким чином загальна кількість людей, які захворіли на COVID-19 становить понад 87 тисяч. Від учора, на жаль, померли внаслідок ускладненого перебігу коронавірусної хвороби 19 пацієнтів.

Натомість видужали за минулу добу 581 хворий. Дані опублікували на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє 24 канал.

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Від початку епідемії в Україні виявили 87 872 випадки захворювання на COVID-19. З яких 2 011 – летальні, пацієнти померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань.

46 797 пацієнтів наразі видужали, а от продовжують своє лікування ще 39 064 хворих.

До Львівщини, де останні тижні фіксували найбільший приріст хворих, додалися Харківська та Одеські області – у цих регіонах за минулу добу виявили 205 і 160 нових хворих відповідно.

Поширення коронавірусу в областях

Львівська область – 11 658 (+184);

Київ –10 160 (+158) ;

Рівненська область – 7 326 (+120);

Чернівецька область – 7 264 (+154);

Закарпатська область – 6 080 (+71);

Івано-Франківська область – 6 320 (+143);

Волинська область – 4 529 (+58);

Київська область – 4 429 (+52);

Харківська область – 5 583 (+205);

Одеська область – 4 732 (+160);

Тернопільська область – 3 538 (+49);

Вінницька область – 3 129 (+43);

Житомирська область – 2 333 (+67);

Дніпропетровська область – 1 658 (+28);

Хмельницька область – 1 514 (+46);

Черкаська область – 1 092 (+25) ;

Донецька область – 1 049 (+22);

Чернігівська область – 1 154 (+47) ;

Запорізька область – 1 038 (+28);

Кіровоградська область – 739 (+6);

Миколаївська область – 770 (+15);

Сумська область – 783 (+29);

Полтавська область – 533 (+17);

Херсонська область –290 (+4) ;

Луганська область – 171 (+1).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Усього українські лабораторії провели 35 тисяч 237 тестів на виявлення вірусу SARS-CoV-2, з яких 18 917 були проведені методом ПЛР, ще 16 320 тестувань – методом ІФА.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу