Таким образом общее количество людей, заболевших COVID-19, составляет более 87 тысяч. Со вчерашнего дня, к сожалению, умерли вследствие осложненного течения коронавирусной болезни 19 пациентов.

Данные опубликовали на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает 24 канал.

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С начала эпидемии в Украине обнаружили 87 872 случая заболевания COVID-19. Из которых 2 011 – летальные, пациенты умерли в результате осложнений или сопутствующих заболеваний.

46 797 пациентов сейчас выздоровели, а вот продолжают свое лечение еще 39 064 больных.

Ко Львовской области, где последние недели фиксировали наибольший прирост больных, добавились Харьковская и Одесские области – в этих регионах за минувшие сутки обнаружили 205 и 160 новых больных соответственно.

Распространение коронавируса в областях

Львовская область – 11 658 (+184);

Киев – 10 160 (+158);

10 160 (+158); Ровненская область – 7 326 (+120);

7 326 (+120); Черновицкая область – 7 264 (+154);

Закарпатская область – 6 080 (+71);

6 080 (+71); Ивано-Франковская область – 6 320 (+143);

6 320 (+143); Волынская область – 4 529 (+58);

4 529 (+58); Киевская область – 4 429 (+52);

4 429 (+52); Харьковская область – 5 583 (+205);

Одесская область – 4 732 (+160);

Тернопольская область – 3 538 (+49);

3 538 (+49); Винницкая область – 3 129 (+43);

3 129 (+43); Житомирская область – 2 333 (+67);

2 333 (+67); Днепропетровская область – 1 658 (+28);

Хмельницкая область – 1 514 (+46);

Черкасская область – 1 092 (+25);

Донецкая область – 1 049 (+22);

Черниговская область – 1 154 (+47);

Запорожская область – 1 038 (+28);

Кировоградская область – 739 (+6);

Николаевская область – 770 (+15);

Сумская область – 783 (+29);

Полтавская область – 533 (+17);

Херсонская область – 290 (+4);

Луганская область – 71 (+1).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Всего украинские лаборатории провели 35 тысяч 237 тестов на выявление вируса SARS-CoV-2, из которых 18 917 были проведены методом ПЦР, еще 16 320 тестирований – методом ИФА.



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