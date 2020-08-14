Абсолютный рекорд больных в Украине: за день инфицировались 1 732 человека
Таким образом общее количество людей, заболевших COVID-19, составляет более 87 тысяч. Со вчерашнего дня, к сожалению, умерли вследствие осложненного течения коронавирусной болезни 19 пациентов.
Данные опубликовали на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает 24 канал.
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С начала эпидемии в Украине обнаружили 87 872 случая заболевания COVID-19. Из которых 2 011 – летальные, пациенты умерли в результате осложнений или сопутствующих заболеваний.
46 797 пациентов сейчас выздоровели, а вот продолжают свое лечение еще 39 064 больных.
Распространение коронавируса в областях
- Львовская область – 11 658 (+184);
- Киев – 10 160 (+158);
- Ровненская область – 7 326 (+120);
- Черновицкая область – 7 264 (+154);
- Закарпатская область – 6 080 (+71);
- Ивано-Франковская область – 6 320 (+143);
- Волынская область – 4 529 (+58);
- Киевская область – 4 429 (+52);
- Харьковская область – 5 583 (+205);
- Одесская область – 4 732 (+160);
- Тернопольская область – 3 538 (+49);
- Винницкая область – 3 129 (+43);
- Житомирская область – 2 333 (+67);
- Днепропетровская область – 1 658 (+28);
- Хмельницкая область – 1 514 (+46);
- Черкасская область – 1 092 (+25);
- Донецкая область – 1 049 (+22);
- Черниговская область – 1 154 (+47);
- Запорожская область – 1 038 (+28);
- Кировоградская область – 739 (+6);
- Николаевская область – 770 (+15);
- Сумская область – 783 (+29);
- Полтавская область – 533 (+17);
- Херсонская область – 290 (+4);
- Луганская область – 71 (+1).
Всего украинские лаборатории провели 35 тысяч 237 тестов на выявление вируса SARS-CoV-2, из которых 18 917 были проведены методом ПЦР, еще 16 320 тестирований – методом ИФА.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала