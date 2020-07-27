З одного з найбільших в'єтнамських міст Дананг евакуюють щонайменше 80 тисяч людей через новий спалах COVID-19. Таке рішення прийняли після того, як у трьох резидентів виявили коронавірус.

Як повідомляє CNN, першим COVID-19 виявили у 57-річного місцевого мешканця, який не виїжджав за межі країни. Наступного дня недугу діагностували ще у двох людей.

Читайте також У Китаї зареєстрували найвищу кількість інфікованих COVID-19 за останні три місяці

Прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуен Суан Фук наказав почати масштабне тестування мешканців Дананга після того, як стало відомо про нові випадки коронавірусної хвороби.

У місті повторно запровадили карантин. Таким чином влада хоче запобігти розповсюдженню інфекції серед місцевого населення.

Евакуація туристів триватиме 4 дні. За цей час в'єтнамські авіакомпанії здійснять більше, ніж сотні перельотів до 11 міст країни. Поки що лише два міста, Бак-Ґьянґ і Бакнінь, планують запровадити обов'язковий карантин для новоприбулих. У решті міст людям потрібно буде тільки заповнити декларації про стан здоров'я.

Жорсткий карантин у місті

Відтак туристи не зможуть в'їхати в популярне прибережне місто протягом наступних 14 днів.

Також, за рішенням влади, з 28 липня мешканці районів, прилеглих до трьох лікарень Данангу, повинні залишатися вдома.

Крім цього, у місті заборонять проводити численні заходи. Зокрема, фестивалі та релігійні зібрання. Всі салони краси, ресторани, паби та бари будуть зачинені після введення жорстких обмежень.

Зауважимо, що школи в Данангу, попри запровадження карантину, будуть відкриті. Однак влада доручила керівникам навчальних закладів зменшити кількість учнів у класах.