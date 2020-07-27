В одном из крупнейших вьетнамских городов Дананге эвакуируют по меньшей мере 80 тысяч человек из-за новой вспышки COVID-19. Такое решение приняли после того, как у трех резидентов обнаружили коронавирус.

Как сообщает CNN, первым COVID-19 обнаружили у 57-летнего местного жителя, который не выезжал за пределы страны. На следующий день болезнь диагностировали еще у двух человек.

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Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук приказал начать масштабное тестирование жителей Дананга после того, как стало известно о новых случаях коронавирусной болезни.

В городе повторно ввели карантин. Таким образом власти хотят предотвратить распространение инфекции среди местного населения.

Эвакуация туристов продлится 4 дня. За это время вьетнамские авиакомпании осущевлят больее сотни перелетов в 11 городов страны. Пока только два города, Бак Гьянг и Бакнинь, планируют ввести обязательный карантин для новоприбывших. В остальных городах людям нужно будет только заполнить декларации о состоянии здоровья.

Жесткий карантин в городе

Поэтому туристы не смогут въехать в популярный прибрежный город в течение следующих 14 дней.

Также, по решению властей, с 28 июля жители районов, прилегающих к трем больницам Дананга, должны оставаться дома.

Кроме этого, в городе запретят проводить многолюдные мероприятия. В частности, фестивали и религиозные собрания. Все салоны красоты, рестораны, пабы и бары будут закрыты после введения жестких ограничений.

Заметим, что школы в Дананге, несмотря на введение карантина, будут открыты. Однако власть поручила руководителям учебных заведений уменьшить количество учеников в классах.