5 неявних причин, які вказують на депресію

Депресію можна проживати по-різному: хтось відчуває себе абсолютно самотнім чи пригніченим, хтось втрачає здатність працювати, а буває, що людина продовжує спілкуватись з друзями, посміхається, але при цьому почуває себе погано.

Депресією страждає близько 300 мільйонів людей у всьому світі. За даними ЦГЗ, в Україні депресія є найбільш поширеною проблемою серед психічних розладів. Українці страждають депресією значно частіше, ніж, наприклад, жителі ЄС. І показники захворюваності у нашій країні лише продовжують зростати.

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Ба більше, окрім клінічної депресії, яку легше діагностувати, у людини може бути атипова депресія – прихована. Людина може страждати від депресії, але її симптоматика не підпадає під класично визначене захворювання. Однак, вона потребує допомоги не менше, при найменшій підозрі – варто звернутись до фахівця – він допоможе діагностувати атипову депресію та складе план лікування.

Як розпізнати приховану депресію

Ми ж зібрали основні ознаки, які можуть вказувати на приховану депресію.

Гіперчутливість

У стані атипової депресії люди схильні перебільшувати ситуації, роблячи будь-яку помилку катастрофою. Критика або сумнівна відповідь іншої людини, може сприйматись за насмішку. Відчуття немов би загострюються, вам здається, що вас ніхто не розуміє.

Це пов'язано з відсутністю відчуття безпеки. Будь-яку критику щодо себе людина сприймає як напад.

Гіперсомнія

Часто при атиповій депресії людина може відчувати непереборне та постійне бажання спати.При цьому сонливість не лише у нічний час доби, а й вдень. Вам складно прокинутись зранку, а ввечері ви моментально засинаєте, прокидаєтесь з відчуттям сонливості і знову хочете спати. Це і є гіперсомнія.

Постійна втома

Відчуття постійної втоми може негативно вплинути на ваші психосоціальні та робочі відносини. Саме в цей момент, коли потрібно бути обережним, починається ізоляція.

Підвищений апетит

Цей ефект повністю протилежний класичній депресії, оскільки в цьому випадку ми не втрачаємо апетит, а навпаки маємо відчуття голоду, і це скоріше емоційний голод. З усім тим, людина усе частіше ходить робити перекуси, і як наслідок, може набирати вагу.

Тривога

Тривожні стани частіше зустрічаються при інших психологічних розладах, ніж у депресіях. Однак, атиповій депресії притаманна тривога, яка проявляється надмірним хвилюванням щодо думки інших. Вам може здаватись, що вас усі оцінюють, відчуваєте потребу контролювати цей процес.

Відчуття смутку

Як і в інших видах депресії, смуток є один з характерних симптомів. Однак, він відрізняється від інших депресивних розладів. При атиповій депресії ви можете почувати себе дуже добре, коли отримуєте хороші новини. Але це триває недовго, згодом вас все-одно переборює відчуття суму.

Стан невдоволення

Гіперчутливість і низький поріг сприйняття критики викликає загальне невдоволення і обурення щодо інших людей чи світу.