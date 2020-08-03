Деменція невиліковна хвороба, яка швидко прогресує і фактично робить пацієнтів повністю залежними від допомоги інших людей. Вчені представили оновлені рекомендації щодо профілактики нейродегенеративних процесів, які дозволять значно знизити кількість людей, які страждають на деменцію.

Вчені представили оновлені фактори ризику розвитку нейродегенеративних захворювань. Авторами стали двадцять вісім провідних світових експертів по деменції.

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Як попередити деменцію:

стежити за артеріальним тиском після 40 років, щоб систолічний тиск було не вище 130 мм рт.ст. ; використовувати слухові апарати при втраті слуху, захищаючи вуха від високих рівнів шуму; знизити вплив тютюнового диму і забрудненого повітря; запобігати травмам голови; обмежити споживання алкоголю — не більше 210 мл "чистого алкоголю" в тиждень; мати необхідний рівень освіти розвитку інтелекту; кинути палити; вести активне соціальне життя; боротися з надмірною вагою, регулярно займатися спортом;

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Якщо не ігнорувати ці нескладні правила, вчені переконані, що кількість випадків захворювання на деменцію зменшиться на 40% у всьому світі.

Коригувати спосіб життя і застосовувати такі заходи профілактики ніколи не пізно,

– підкреслюють автори.

Це дозволить зберегти здоров'я в старості або значно відстрочити настання недоумства.

Деменція і її найбільш поширена форма – хвороба Альцгеймера – проявляється поступовим зниженням когнітивних функцій, порушенням просторової орієнтації і зниженням загальної якості життя – людина втрачає здатність жити і доглядати за собою самостійно.