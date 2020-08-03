Деменция – неизлечимая болезнь, которая быстро прогрессирует и фактически делает пациентов полностью зависимыми от помощи других людей. Ученые представили обновленные рекомендации по профилактике нейродегенеративных процессов, которые позволят значительно снизить количество людей, страдающих деменцией.

Ученые представили обновленные факторы риска развития нейродегенеративных заболеваний. Авторами стали двадцать восемь ведущих мировых экспертов по деменции.

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Как предупредить деменцию:

следить за артериальным давлением после 40 лет, чтобы систолическое давление было не выше 130 мм рт.ст.; использовать слуховые аппараты при потере слуха, защищать уши от высоких уровней шума; снизить влияние табачного дыма и загрязненного воздуха; предотвращать травмы головы; ограничить потребление алкоголя — не более 210 мл чистого алкоголя в неделю; иметь необходимый уровень развития интеллекта; бросить курить; вести активную социальную жизнь; бороться с избыточным весом, регулярно заниматься спортом;

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Если не игнорировать эти несложные правила, ученые убеждены, что количество случаев заболевания деменцией уменьшится на 40% во всем мире.

Корректировать образ жизни и применять такие меры профилактики никогда не поздно,

– подчеркивают авторы.

Это позволит сохранить здоровье в старости или значительно отсрочить наступление слабоумия.

Деменция и ее наиболее распространенная форма – болезнь Альцгеймера проявляется постепенным снижением когнитивных функций, нарушением пространственной ориентации и снижением общего качества жизни – человек теряет способность жить и ухаживать за собой самостоятельно.