4 тисячі хворих за добу: лікар з Ізраїлю розповів про погіршення ситуація з COVID-19
В Ізраїлі погіршилась ситуація з пандемією COVID-19. За добу медики фіксують понад 4 тисячі хворих осіб, а місцева влада ввела суворі обмеження, аби припинити розповсюдження вірусу.
Як розповів ізраїльський лікар Рустам Джаббаров в ефірі 24 каналу, він чудово бачить погіршення ситуації на прикладі своєї сім'ї.
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"В мене вдома зараз жінка з симптомами COVID-19 та виявилось, що 14-річний син контактував з хворим учнем у школі. І народ говорить, що більше людей хворіє, і я бачу це по своїй сім'ї", – зауважив лікар.
Джабаров хворів на COVID-19 одразу, як тільки вірус почав розповсюджуватись. Він був 36 хворим в країні. "А сьогодні за добу – понад 4 тисячі хворих. Це абсолютні рекорди, адже під час першої хвилі було 150 – 200 хворих", – сказав він.
Це не початок другої хвилі. Це хвиля, яка вже накрила,
– підсумував Джабаров.
Які обмеження ввели в країні
Уряд Ізраїлю прийняв рішення запровадити в країні режим самоізоляції, аби уповільнити поширення COVID-19. Режим почне діяти 18 вересня 2020 року з 14:00 за місцевим часом. Триватиме ізоляція до 9 жовтня.
У приміщеннях дозволяють організовувати заходи, на яких будуть присутні не більше ніж 10 осіб. На відкритій території – не більше 20. Також не дозволяють:
- відходити від власного будинку на понад 500 метрів;
- займатись спортом, дотримуючись дистанції у 500 метрів;
- магазини і салони краси знову закрили;
- продукти та інші речі можна лише замовляти через сервіси доставки;
- ресторани виконують замовлення, які можна брати лише з собою.