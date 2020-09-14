В Ізраїлі погіршилась ситуація з пандемією COVID-19. За добу медики фіксують понад 4 тисячі хворих осіб, а місцева влада ввела суворі обмеження, аби припинити розповсюдження вірусу.

Як розповів ізраїльський лікар Рустам Джаббаров в ефірі 24 каналу, він чудово бачить погіршення ситуації на прикладі своєї сім'ї.

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"В мене вдома зараз жінка з симптомами COVID-19 та виявилось, що 14-річний син контактував з хворим учнем у школі. І народ говорить, що більше людей хворіє, і я бачу це по своїй сім'ї", – зауважив лікар.

Джабаров хворів на COVID-19 одразу, як тільки вірус почав розповсюджуватись. Він був 36 хворим в країні. "А сьогодні за добу – понад 4 тисячі хворих. Це абсолютні рекорди, адже під час першої хвилі було 150 – 200 хворих", – сказав він.

Це не початок другої хвилі. Це хвиля, яка вже накрила,

– підсумував Джабаров.

Які обмеження ввели в країні

Уряд Ізраїлю прийняв рішення запровадити в країні режим самоізоляції, аби уповільнити поширення COVID-19. Режим почне діяти 18 вересня 2020 року з 14:00 за місцевим часом. Триватиме ізоляція до 9 жовтня.

У приміщеннях дозволяють організовувати заходи, на яких будуть присутні не більше ніж 10 осіб. На відкритій території – не більше 20. Також не дозволяють:

відходити від власного будинку на понад 500 метрів;

займатись спортом, дотримуючись дистанції у 500 метрів;

магазини і салони краси знову закрили;

продукти та інші речі можна лише замовляти через сервіси доставки;

ресторани виконують замовлення, які можна брати лише з собою.

Довідка. За тиждень в Ізраїлі підтвердили понад 24 тисячі нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні захворіли понад 153 тисячі осіб.