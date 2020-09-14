В Израиле ухудшилась ситуация с пандемией COVID-19. За сутки медики фиксируют более 4 тысяч больных лиц, а местная власть ввела строгие ограничения, чтобы прекратить распространение вируса.

Как рассказал израильский врач Рустам Джаббаров в эфире 24 канала, он прекрасно видит ухудшение ситуации на примере своей семьи.

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"У меня дома сейчас жена с симптомами COVID-19, и оказалось, что 14-летний сын контактировал с больным учеником в школе. И народ говорит, что больше людей болеет, и я вижу это по своей семье", – отметил врач.

Джабаров болел COVID-19 сразу, как только вирус начал распространяться. Он был 36 больным в стране. "А сегодня за сутки – более 4 тысяч больных. Это абсолютные рекорды, так как во время первой волны было 150 – 200 больных", – сказал он.

Это не начало второй волны. Это волна, которая уже накрыла,

– заключил Джабаров.

Какие ограничения ввели в стране

Правительство Израиля приняло решение ввести в стране режим самоизоляции, чтобы замедлить распространение COVID-19. Режим начнет действовать 18 сентября 2020 года с 14:00 по местному времени. Продлится изоляция до 9 октября.

В помещениях позволяют организовывать мероприятия, на которых будут присутствовать не более 10 человек. На открытой территории – не более 20. Также будут действовать такие ограничения:

нельзя отходить от собственного дома более чем на 500 метров;

можно заниматься спортом, соблюдая дистанцию в 500 метров;

магазины и салоны красоты снова закрыли;

продукты и другие вещи можно только заказывать через сервисы доставки;

рестораны выполняют заказы, которые можно брать только с собой.

Справка. За неделю в Израиле подтвердили свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели более 153 тысяч человек.