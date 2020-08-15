У Запоріжжі коронавірус підтвердили у 29 студентів медичного університету, які проживали в одному гуртожитку. 4 з них госпіталізували до лікарні з середнім ступенем важкості перебігу захворювання.

Захворіли 29 студентів-іноземців, що мешкали у двох університетських гуртожитках, пише Радіо Свобода.

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За даними запорізького обласного лабораторного центру МОЗ, четверо з них мають середню тяжкість перебігу хвороби, інші – легку.

Як виявили спалах

Перший випадок захворювання зафіксували 11 серпня, захворів один зі студентів, що мешкав у гуртожитку № 4 медичного університету. Він звернувся по допомогу до Запорізької обласної інфекційної лікарні з ознаками респіраторного захворювання.

У закладі йому підтвердили діагноз COVID-19. Того ж дня ознаки захворювання виявили у його сусіда по кімнаті. Інфекціоністи виявили та обстежили контактних осіб з першими хворими студентами.

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Контактні хворі мали безсимптомний перебіг

Захворювання у контактних з першими інфікованими на момент виявлення було безсимптомного характеру,

– повідомили у пресслужбі Запорізького державного медичного університету.

Усі хворі студенти перебувають у медичних закладах Запоріжжя: четверо – в обласній інфекційній лікарні і 25 – у міській лікарні № 7.

Ще дев'ять людей, що контактували з хворими, ізольовані на поверсі гуртожитку № 4 та в ізоляторі гуртожитку № 1 медичного університету.

Наразі на входах до університетських гуртожитків посилено охорону, на місці перевіряють температуру. За даними запорізьких ЗМІ, всі хворі – студенти з Індії.

Яка захворюваність в Запорізькій області

З початку епідемії в області виявили 1 052 хворих на COVID-19. Загалом ситуація в регіоні не складна, так за минулу добу інфекцію виявили у 14 людей.

Видужали наразі уже 702 хворих, померли – 23. Активних хворих – 327.



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