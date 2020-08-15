В Запорожье коронавирус подтвердили у 29 студентов медицинского университета, которые проживали в одном общежитии. 4 из них госпитализировали в больницу со средней степенью тяжести течения заболевания.

Заболели 29 студентов-иностранцев, проживавших в двух университетских общежитиях, пишет Радио Свобода.

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По данным запорожского областного лабораторного центра Минздрава, четверо из них имеют среднюю тяжесть течения болезни, другие – легкую.

Как обнаружили вспышку

Первый случай заболевания зафиксировали 11 августа, заболел один из студентов, который жил в общежитии № 4 медицинского университета. Он обратился за помощью в Запорожскую областную инфекционную больницу с признаками респираторного заболевания.

В заведении ему подтвердили диагноз COVID-19. В тот же день признаки заболевания обнаружили у его соседа по комнате. Инфекционисты обнаружили и обследовали контактных лиц с первыми больными студентами.

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Контактные больные имели бессимптомное течение

Заболевание у контактных с первыми инфицированными на момент обнаружения было бессимптомного характера,

– сообщили в пресс-службе Запорожского государственного медицинского университета.

Все больные студенты находятся в медицинских учреждениях Запорожья: четверо – в областной инфекционной больнице и 25 – в городской больнице № 7.

Еще девять человек, которые контактировали с больными, изолированы на этаже общежития № 4, где жили, и в изоляторе общежития № 1 медицинского университета.

Сейчас на входах в университетские общежития усилена охрана, на месте проверяют температуру. По данным запорожских СМИ, все больные – студенты из Индии.

Какая заболеваемость в Запорожской области

С начала эпидемии в области выявили 1 052 больных COVID-19. В целом ситуация в регионе не сложная, так, за минувшие сутки инфекцию выявили у 14 человек.

Выздоровели уже 702 больных, умерли – 23. Активных больных – 327.



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