18-річному італійському хлопцю було здійснено успішну трансплантацію легенів після того, як у нього почалися ускладнення через коронавірусну інфекцію Це перша подібна операція в Європі.

Перша трансплантація легенів хворому на коронавірус в Європі

Операцію було проведено в міланській клініці Policlinico. Про це пише італійське видання ANSA.

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У 18-річного хлопця на ім'я Франческо не було хронічних захворювань, однак він заразився коронавірусом і провів в реанімації близько двох місяців, медики підключили його до апарату ШВЛ. Але згодом COVID-19 повністю винищив його легені.

Італійські лікарі зрозуміли, що врятувати пацієнта може лише трансплантація.

Як пройшла операція з пересадки легенів

Спершу хлопцю провели курс лікування від коронавірусу. Згодом, 30 квітня, фахівці почали шукати донора і менше ніж два тижні тому були знайдені відповідні органи.

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Операція тривала близько десяти годин, її провели дві операційні бригади. Усі лікарі працювали у захисних костюмах, щоб вберегтися від зараження коронавірусом. Після трансплантації лікарі описали, що легені хлопця з коронавірусом стали надзвичайно важкими, "дерев'яними", а в деяких районах повністю зруйнованими.

Керівник школи грудної хірургії Маріо Носотті сказав, що операція була "дуже складною".

"Тепер йому доведеться пройти тривалу реабілітацію після тих 58 днів, проведених у ліжку", – сказав Носотті.