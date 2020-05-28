18-летнему итальянскому юноше была проведена успешная трансплантация легких после того, как у него начались осложнения из-за коронавирусной инфекцией Это первая подобная операция в Европе.

Первая трансплантация легких больному коронавирусом в Европе

Операция была проведена в миланской клинике Policlinico. Об этом пишет итальянское издание ANSA.

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У 18-летнего юноши по имени Франческо не было хронических заболеваний, однако он заразился коронавирусом и провел в реанимации около двух месяцев, медики подключили его к аппарату ИВЛ. Но впоследствии COVID-19 полностью уничтожил его легкие.

Итальянские врачи поняли, что спасти пациента может только трансплантация.

Как прошла операция по пересадке легких

Сначала молодому человеку провели курс лечения от коронавируса. Впоследствии, 30 апреля, специалисты начали искать донора и меньше чем две недели назад были найдены соответствующие органы.

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Операция длилась около десяти часов, ее провели две операционные бригады. Все врачи работали в защитных костюмах, чтобы уберечься от заражения коронавирусома. После трансплантации врачи описали, что легкие парня из коронавируса стали чрезвычайно тяжелыми, "деревянными", а в некоторых районах полностью разрушены.

Руководитель школы грудной хирургии Марио Носотти сказал, что операция была "очень сложной".

"Теперь ему придется пройти длительную реабилитацию после тех 58 дней, проведенных в постели", – сказал Носотти.