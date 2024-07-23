Перелік захворювань, з якими звільняють з військової служби

Під час проходження військової служби у захисника можуть виникнути проблеми зі здоров'я. Боєць має право на лікування та звільнення з лав ЗСУ.

Юристи об'єднання "Бачинський та партнери" розповіли нюанси та перерахували хвороби, які передбачають можливість звільнення з військової служби.

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Стан здоров'я може стати причиною звільнення із ЗСУ

Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд в Збройних Силах України чітко визначає перелік хвороб, які можуть бути підставою для звільнення зі служби.

Перелік забезпечує здоров'я та безпеку військовослужбовців, які навіть при найкращих зусиллях не можуть виконувати свої службові обов'язки через хвороби або медичні проблеми.

Які захворювання можуть бути підставою для звільнення з ЗСУ:

серцево-судинної системи, що викликають порушення функцій серця та/або кровообігу, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

захворювання органів дихання та внутрішньої секреції, що викликають порушення їх функцій, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

захворювання нервової системи, що викликають порушення координації рухів, епілептичні припадки, церебральний інсульт, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

захворювання зорової системи, що викликають порушення зору та перешкоджають виконанню службових обов'язків, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

захворювання органів травлення, що викликають порушення функціонування органів травлення та/або порушення поглинання корисних речовин, які не піддаються медикаментозному лікуванню, захворювання крові та кровотворних органів, що викликають порушення складу крові та її функціонування, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

хронічні гострі захворювання, що викликають значні обмеження фізичної активності, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

. Рішення про звільнення приймають після військово-лікарської експертизи та медичного огляду (ВЛК). У разі звільнення зі служби, військовослужбовець має право на компенсацію відповідно до законодавства.