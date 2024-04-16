Чому трапляються вивихи плеча

Найчастіше трапляються передні вивихи, коли головка плечової кістки в суглобі зміщується вперед, але трапляються також рідкісні варіанти задніх, верхніх або нижніх вивихів.

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Плечовий суглоб є найвідомішим в людському тілі, це дозволяє рухати рукою в різних напрямках. Однак, така рухливість пов'язана з певним ризиком: плечовий суглоб стає більш схильним до вивихів.

Існують певні групи людей, які більш схильні до ризику повторного вивиху плеча:

Люди, у яких був вивих плеча, це послаблює м'які тканини навколо суглоба і збільшує ймовірність повторного вивиху.

Діти, підлітки та молоді люди – якщо вивих плеча стався до 25 років, ймовірність рецидиву сягає 85%.

Спортсмени, які займаються футболом, хокеєм, волейболом, гімнастикою та іншими видами спорту на професійному рівні.

Люди з генетичною схильністю до нестабільності плечового суглоба через слабкість зв'язкового апарату, дисплазії сполучної тканини або інших проблем з м'якими тканинами навколо суглоба.

У поодиноких випадках задній вивих плеча може бути пов'язаний із сильними судомами внаслідок епілепсії або під впливом електричного струму. Іноді людина здатна сама навмисне вивихнути плече. Проте, найчастіше звичні вивихи плеча зустрічаються в активних молодих людей, які займаються спортом.

Симптоматика вивиху плеча

Перший вивих плеча зазвичай супроводжується сильним болем і втратою здатності рухати рукою. При передньому вивиху іноді можна відчути, або навіть побачити головку плечової кістки, що чітко виступає під ключицею. При цьому хворий зазвичай підтримує пошкоджену кінцівку іншою рукою.

З кожним наступним епізодом вивиху плеча, больовий синдром та обмеження рухливості в кінцівці стають менш вираженими. Людина може помітити "вислизання" плеча з суглоба або оніміння руки, а іноді – тільки біль у плечі без відчуття вивиху.

У деяких випадках при регулярних вивихах плеча головка кістки самостійно повертається у суглоб до візиту до лікаря.

Лікування вивиху плеча

Лікування звичних вивихів плеча буває консервативним та хірургічним.

Консервативне лікування включає:

обмеження рухливості в ураженій кінцівці;

призначення протизапальних знеболювальних препаратів;

фізіотерапію та реабілітаційні вправи для зміцнення м'язів плечового поясу.

Якщо через 6 місяців після початку консервативного лікування у пацієнта продовжуються вивихи плеча, варто розглянути варіант хірургічного втручання.

Операції можуть бути артроскопічними – тоді хірург робить невеликі розрізи біля плеча і за допомогою артроскопа відновлює м'які тканини навколо суглоба, або відкритими – цей варіант травматичніший, але ймовірність рецидиву після нього менш як 10%, що нижче, ніж при артроскопічному втручанні.

Після операції потрібно носити фіксувальну пов'язку на руці протягом місяця. Потім можна почати фізіотерапію та вправи, які допомагають поступово відновити повний діапазон рухів у суглобі.

Повне одужання після операції може тривати від 12 до 16 тижнів. Але з правильним підходом до лікування та відновлення багато людей з регулярними вивихами плеча можуть повертатися до звичайного життя без обмежень.