Почему случаются вывихи плеча

Чаще всего случаются передние вывихи, когда головка плечевой кости в суставе смещается вперед, но случаются также редкие варианты задних, верхних или нижних вывихов.

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Плечевой сустав является самым известным в человеческом теле, это позволяет двигать рукой в разных направлениях. Однако, такая подвижность связана с определенным риском: плечевой сустав становится более подверженным вывихам.

Существуют определенные группы людей, которые более подвержены риску повторного вывиха плеча:

Люди, у которых был вывих плеча, это ослабляет мягкие ткани вокруг сустава и увеличивает вероятность повторного вывиха.

Дети, подростки и молодые люди – если вывих плеча произошел до 25 лет, вероятность рецидива достигает 85%.

Спортсмены, которые занимаются футболом, хоккеем, волейболом, гимнастикой и другими видами спорта на профессиональном уровне.

Люди с генетической предрасположенностью к нестабильности плечевого сустава из-за слабости связочного аппарата, дисплазии соединительной ткани или других проблем с мягкими тканями вокруг сустава.

В единичных случаях задний вывих плеча может быть связан с сильными судорогами вследствие эпилепсии или под воздействием электрического тока. Иногда человек способен сам умышленно вывихнуть плечо. Однако, чаще всего привычные вывихи плеча встречаются у активных молодых людей, которые занимаются спортом.

Симптоматика вывиха плеча

Первый вывих плеча обычно сопровождается сильной болью и потерей способности двигать рукой. При переднем вывихе иногда можно почувствовать, или даже увидеть головку плечевой кости, четко выступающую под ключицей. При этом больной обычно поддерживает поврежденную конечность другой рукой.

С каждым последующим эпизодом вывиха плеча, болевой синдром и ограничение подвижности в конечности становятся менее выраженными. Человек может заметить "выскальзывание" плеча из сустава или онемение руки, а иногда – только боль в плече без ощущения вывиха.

В некоторых случаях при регулярных вывихах плеча головка кости самостоятельно возвращается в сустав до визита к врачу.

Лечение вывиха плеча

Лечение привычных вывихов плеча бывает консервативным и хирургическим.

Консервативное лечение включает:

ограничение подвижности в пораженной конечности;

назначение противовоспалительных обезболивающих препаратов;

физиотерапию и реабилитационные упражнения для укрепления мышц плечевого пояса.

Если через 6 месяцев после начала консервативного лечения у пациента продолжаются вывихи плеча, стоит рассмотреть вариант хирургического вмешательства.

Операции могут быть артроскопическими – тогда хирург делает небольшие разрезы возле плеча и с помощью артроскопа восстанавливает мягкие ткани вокруг сустава, или открытыми – этот вариант более травматичный, но вероятность рецидива после него менее 10%, что ниже, чем при артроскопическом вмешательстве.

После операции нужно носить фиксирующую повязку на руке в течение месяца. Затем можно начать физиотерапию и упражнения, которые помогают постепенно восстановить полный диапазон движений в суставе.

Полное выздоровление после операции может длиться от 12 до 16 недель. Но с правильным подходом к лечению и восстановлению многие люди с регулярными вывихами плеча могут возвращаться к обычной жизни без ограничений.