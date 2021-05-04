Вперше у зоопарку в Індії одразу 8 левів захворіли на COVID-19

У зоопарку в місті Гайдарабад, що в Індії, виявили коронавірус у левів. Захворіли 8 тварин.

Мабуть, це перший відомий випадок, коли людина заразила тварину в Індії. Однак ще проведуть детальне дослідження зразків, щоб з'ясувати, чи дійсно штам походить від людей чи ні.

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Вчені попередили чиновників вжити заходів обережності та розпочати лікування тварин найшвидше.

Як себе почувають тварини

Спершу левам зробили тест, який показав наявність недуги в організмі. Проведуть також повторний аналіз для підтвердження.

Так, леви пройшли тестування після прояву легких симптомів. Наразі вони активні і почуваються добре,

– сказав офіцер і додав, що 4 леви чоловічої та 4 жіночої статі розмістили в районі Сафарі площею 40 акрів.

Загалом, у тварин – легка форма захворювання. Спостерігався сухий кашель, виділення з носа та втрата апетиту. Незабаром про це попередили ветеринарну бригаду.

Урядування зоопарку, швидше за все, проведе комп'ютерну томографію для левів, щоб дізнатись про вплив інфекції на їхні легені.

Зараз зоопарк закритий для відвідувачів.

Коронавірус у тварин: що відомо

З початку пандемії експерти непокоїлися через те, як коронавірус вплине на тварин.

Вчені стверджують, що наразі тварини не сильно впливають на поширення хвороби серед людей. Однак випадків зараження серед різних видів є чимало.

Вірус підхоплюють собаки, коти, мавпи і навіть норки. Вірус виявляли не лише у домашніх улюбленців, але й у диких тварин у зоопарках.

Тож, вчені розробляють вакцини і для тварин.