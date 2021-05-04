Пожалуй, это первый известный случай, когда человек заразил животное в Индии. Однако еще проведут детальное исследование образцов, чтобы выяснить, действительно ли штамм происходит от людей или нет.
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Ученые предупредили чиновников принять меры предосторожности и начать лечение животных как можно скорее.
Как себя чувствуют животные
Сперва Львам сделали тест, который показал наличие недуга в организме. Проведут также повторный анализ для подтверждения.
Так, Львы прошли тестирование после проявления легких симптомов. Сейчас они активны и чувствуют себя хорошо,
– сказал офицер и добавил, что 4 льва мужского и 4 женского пола разместили в районе сафари площадью 40 акров.
В общем, у животных – легкая форма заболевания. Наблюдался сухой кашель, выделения из носа и потеря аппетита. Вскоре об этом предупредили ветеринарную бригаду.
Управление зоопарка, скорее всего, проведет компьютерную томографию для львов, чтобы узнать о влиянии инфекции на их легкие.
Сейчас зоопарк закрыт для посетителей.
Коронавирус у животных: что известно
- С начала пандемии эксперты беспокоились из-за того, как коронавирус повлияет на животных.
- Ученые утверждают, что в настоящее время животные не сильно влияют на распространение болезни среди людей. Однако случаев заражения среди разных видов есть немало.
- Вирус подхватывают собаки, коты, обезьяны и даже норки. Вирус обнаруживали не только у домашних любимцев, но и у диких животных в зоопарках.
- Поэтому, ученые разрабатывают вакцины и для животных.