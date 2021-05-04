Пожалуй, это первый известный случай, когда человек заразил животное в Индии. Однако еще проведут детальное исследование образцов, чтобы выяснить, действительно ли штамм происходит от людей или нет.

Внимание В Колорадо медведь насмерть разодрал женщину: она выгуливала 2 собак

Ученые предупредили чиновников принять меры предосторожности и начать лечение животных как можно скорее.

Как себя чувствуют животные

Сперва Львам сделали тест, который показал наличие недуга в организме. Проведут также повторный анализ для подтверждения.

Так, Львы прошли тестирование после проявления легких симптомов. Сейчас они активны и чувствуют себя хорошо,

– сказал офицер и добавил, что 4 льва мужского и 4 женского пола разместили в районе сафари площадью 40 акров.

В общем, у животных – легкая форма заболевания. Наблюдался сухой кашель, выделения из носа и потеря аппетита. Вскоре об этом предупредили ветеринарную бригаду.

Управление зоопарка, скорее всего, проведет компьютерную томографию для львов, чтобы узнать о влиянии инфекции на их легкие.

Сейчас зоопарк закрыт для посетителей.

Внимание! Ранее более 20 работников зоопарка сдали тест на коронавирус. Результат был положительным.

Коронавирус у животных: что известно

С начала пандемии эксперты беспокоились из-за того, как коронавирус повлияет на животных.

Ученые утверждают, что в настоящее время животные не сильно влияют на распространение болезни среди людей. Однако случаев заражения среди разных видов есть немало.

Вирус подхватывают собаки, коты, обезьяны и даже норки. Вирус обнаруживали не только у домашних любимцев, но и у диких животных в зоопарках.

Поэтому, ученые разрабатывают вакцины и для животных.

Справка. Первым известным случаем заражения животного в США стал тигр из нью-Йоркского зоопарка. Позже коронавирус также обнаружили у 8 горилл в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии.