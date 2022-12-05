Аналіз сечі може діагностувати хворобу Альцгеймера на ранній стадії

Хвороба Альцгеймера діагностується не так просто: потрібні дорогі, тривалі обстеження. Через це хворобу помічають надто пізно, що у рази знижує ефективність лікування

У новому дослідженні вчені запропонували новий метод – недорогий та неінвазивний, який вкаже на хворобу вже на ранній стадії. Виявляється, виявити ранню стадію хвороби Альцгеймера може простий аналіз сечі.

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Нове дослідження хвороби Альцгеймера

За його допомогою можна визначити рівень мурашиної кислоти, яка є чутливим маркером зниження когнітивних функцій. Дослідники перевірили великі групи пацієнтів із хворобою Альцгеймера та здорових людей, щоб підтвердити у них відмінності у біомаркерах сечі.

Раніше дослідники вивчали органічну сполуку, яка називається формальдегідом, як біомаркер хвороби Альцгеймера в сечі. У цьому новому дослідженні вони зосередилися на мурашиній кислоті – продукті метаболізму формальдегіду, щоб побачити, чи вона краще як біомаркер.

У дослідженні взяли участь 574 людей: здорові з нормальними когнітивними процесами і з різним ступенем прогресування хвороби Альцгеймера – від суб'єктивного зниження когнітивних функцій до захворювання, що повноцінно розвинулося. Вчені проаналізували їхні зразки сечі, крові, також всі учасники пройшли психологічну діагностику.

Аналіз сечі може діагностувати хворобу Альцгеймера

Робота показала, що рівні мурашиної кислоти були сильно підвищені у всіх групах із хворобою Альцгеймера порівняно зі здоровою групою, що дозволило вченим зробити висновок про те, що мурашина кислота може бути біомаркером ранньої стадії захворювання.

До того, порівнявши рівні мурашиної кислоти в сечі з біомаркерами хвороби Альцгеймера в крові, вчені виявили, що аналіз сечі може точніше показати, на якій стадії хвороби перебуває пацієнт.

Раніше японський виробник ліків Eisai заявив, що його експериментальний препарат леканемаб допоміг уповільнити зниження мислення у людей на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера