В новом исследовании ученые предложили новый метод – недорогой и неинвазивный, который укажет болезнь уже на ранней стадии. Оказывается, выявить раннюю стадию заболевания Альцгеймера может простой анализ мочи.

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Новое исследование болезни Альцгеймера

С его помощью можно определить уровень муравьиной кислоты, являющейся чувствительным маркером снижения когнитивных функций. Исследователи проверили большие группы пациентов с болезнью Альцгеймера и здоровых людей, чтобы подтвердить различия в биомаркерах мочи.

Ранее исследователи изучали органическое соединение, которое называется формальдегидом, как биомаркер болезни Альцгеймера в моче. В этом новом исследовании они сосредоточились на муравьиной кислоте – продукте метаболизма формальдегида, чтобы увидеть, лучше ли она как биомаркер.

В исследовании приняли участие 574 человека: здоровые с нормальными когнитивными процессами и с разной степенью прогрессирования болезни Альцгеймера – от субъективного снижения когнитивных функций до полноценно развившегося заболевания. Ученые проанализировали их образцы мочи, крови, и все участники прошли психологическую диагностику.

Анализ мочи может диагностировать болезнь Альцгеймера

Работа показала, что уровни муравьиной кислоты были сильно повышены во всех группах с болезнью Альцгеймера по сравнению со здоровой группой, что позволило ученым заключить, что муравьиная кислота может быть биомаркером ранней стадии заболевания.

К тому же, сравнив уровни муравьиной кислоты в моче с биомаркерами болезни Альцгеймера в крови, ученые обнаружили, что анализ мочи может более точно показать, на какой стадии болезни находится пациент.

Ранее японский производитель лекарства Eisai заявил, что его экспериментальный препарат леканемаб помог замедлить снижение мышления у людей на ранних стадиях болезни Альцгеймера.