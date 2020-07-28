Вчені з США виявили молекулу мікроРНК, яка відповідає за регенерацію волосяного покриву. Експерименти довели ефективність застосування доз молекул – волосся відновилось на 90% всього за 15 днів.

Вчені з Університету Північної Кароліни представили метод відновлення волосся. Біологи досліджували вплив дермальних (ДС) клітини, які регулюють цикл зростання волосяного фолікула, припускаючи, що заміна цих клітин дозволить запустити ріст волосся у людини.

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Проблемою на шляху створення таких клітин є те, що у лабораторних умовах їх вирощують у двовимірному середовищі, що не відповідає природному способу існування ДС-клітин у організмі.

Відтак. вчені розробили точні копії клітин – 2D і 3D-версії, після чого ДС-клітини вживили піддослідним мишам для експерименту з регенерацією волосся.

Згодом вчені встановили, що саме тривимірні клітини були ефективними і змогли відновити майже 90% волосяного покриву тварин всього за 15 днів.

Ймовірно, ключовим елементом ДС-клітин є їх молекули мікроРНК miR-218−5p, які відповідають за експресію генів і стимулюють зростання волосяного фолікула.

Відтак, при збільшенні рівня miR-218−5p ріст волосся дійсно активізувався, а при придушенні цих молекул зростання волосяних фолікул сповільнилося.

Крім того, вчені припустили, що якщо ізолювати цю молекулу, це допостворити потенційні ліки і розробити методи терапії для відновлення волосся, що буде простіше, аніж заміна ДС-клітин.

МікроРНК можна буде використовувати у препаратах на основі малих молекул.

Таким чином крем чи лосьйон, на основі менших доз молекули прекрасно впорається проблемою випадіння волосся.