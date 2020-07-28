Ученые из США обнаружили молекулу микроРНК, которая отвечает за регенерацию волосяного покрова. Эксперименты доказали эффективность применения доз молекул – волосы возобновилось на 90% всего за 15 дней.

Ученые из Университета Северной Каролины представили метод восстановления волос. Биологи исследовали влияние дермальных (ДС) клеток, которые регулируют цикл роста волосяного фолликула, предполагая, что замена этих клеток позволит запустить рост волос у человека.

Читайте также Как лечить облысение: советы Супрун

Проблемой на пути создания таких клеток является то, что в лабораторных условиях их выращивают в двумерной среде, что не соответствует естественному способу существования ДС-клеток в организме.

Затем ученые разработали точные копии клеток – 2D и 3D-версии, после чего ДС-клетки вживили подопытным мышам для эксперимента с регенерацией волос.

Впоследствии ученые установили, что именно трехмерные клетки были эффективными и смогли восстановить почти 90% волосяного покрова животных всего за 15 дней.

Вероятно, ключевым элементом ДС-клеток являются их молекулы микроРНК miR-218-5p, которые отвечают за экспрессию генов и стимулируют рост волосяного фолликула.

Следовательно, при увеличении уровня miR-218−5p рост волос действительно активизировался, а при подавлении этих молекул рост волосяных фолликул замедлился.

Кроме того, ученые предположили, что если изолировать эту молекулу, это поможет создать потенциальные лекарства и разработать методы терапии для восстановления волос, что будет проще, чем замена ДС-клеток.

МикроРНК можно будет использовать в препаратах на основе малых молекул.

Таким образом крем или лосьон, на основе меньших доз молекул прекрасно справится проблемой выпадения волос.