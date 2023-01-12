Стовбурові клітини з абортованих плодів лікують розсіяний склероз
Джерело:Nature
Терапія з використанням стовбурових клітин, отриманих з абортованих плодів людини, показала ефективність зниження швидкості сірої речовини мозку пацієнтів без будь-яких помітних побічних ефектів.
Що відомо про розсіяний склероз
Розсіяний склероз розвивається через множинне пошкодження оболонки нейронів центральної нервової системи (ЦНС) власними імунними клітинами людини. Згодом на місці особливої мієлінової оболонки нейронів утворюється сполучна рубцева тканина, що порушує або повністю блокує проведення нервового імпульсу. Симптоми захворювання безпосередньо залежатимуть від того, яка частина ЦНС постраждала – головний або спинний мозок.
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Для терапії симптомів захворювання дослідники розробили безліч методів лікування, проте ефективних ліків, спрямованих на боротьбу з джерелом захворювання, все ще не існує. Новий підхід до лікування розсіяного склерозу запропонували вчені з Італії.
Новий метод лікування розсіяного склерозу
Суть нового методу полягає в тому, що пацієнтам з діагностованим прогресуючим розсіяним склерозом проводили трансплантацію нейрональних стовбурових клітин-попередників, які вчені отримали з 10 – 12-тижневого абортованого людського плоду. Клінічне випробування включало одноразову ін'єкцію стовбурових клітин спинномозковий канал 12 пацієнтам. До ін'єкції у всіх учасників спостерігалися тяжкі симптоми склерозу.
Через три місяці після процедури ін'єкції у пацієнтів взяли зразок спинномозкової рідини для вимірювання рівнів нейропротекторних та протизапальних молекул, маркерів розсіяного склерозу. Вони виявилися вищими порівняно з показниками до початку лікування, а отже, терапія явно пішла пацієнтам на користь. Також, судячи з результатів МРТ, позитивний ефект спостерігався і майже через два роки після трансплантації: люди, яким вводили найбільшу дозу стовбурових клітин, найменше втратили сірої речовини.