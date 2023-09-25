Зміни перебігу коронавірусу

За словами лікарки Терези Ловінс, незалежного сімейного лікаря зі США, у багатьох людей з COVID-19 нині спостерігаються симптоми з боку верхніх дихальних шляхів: нежить, сльозотеча та біль у горлі.

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Це схоже на алергію, але при цьому ліки проти алергії не діють. А потім пацієнт починає почуватися дуже втомленим,

– розповіла лікарка.

За словами лікарів, втома все ще продовжує турбувати пацієнтів із ковідом. А ось інші добре відомі симптоми COVID-19 – глибокий кашель, втрата смаку чи нюху, головний біль, лихоманка – стали значно менш поширеними чи вираженими.

Чому так відбувається

Експерти з інфекційних захворювань очікували подібних змін у симптомах легкої форми коронавірусу, враховуючи, що практично кожна людина перенесла або саме захворювання, або вакцинацію, або те й інше. Експерти вважають, що у людей є певний рівень імунітету, і коли людина стикається з вірусом, вона краще підготовлена ​​до боротьби з ним. Тому це змінює клінічну картину захворювання.

Медики наголошують, що громадянам не потрібно ставитися до COVID-19 легковажно, навіть якщо ця інфекція стала більше схожою на звичайну застуду.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, у перший тиждень вересня по всій країні було зареєстровано понад 20 500 госпіталізацій з важкою формою COVID-19. Це становить майже 8% збільшення кількості госпіталізацій.