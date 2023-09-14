Пандемія COVID призвела до величезних жертв: у всьому світі загинуло майже 7 мільйонів людей. Але завдяки вакцинам, існуючому імунітету та ефективнішому лікуванню вірус став набагато керованішим.

Також на тему Новий штам коронавірусу: кількість хворих у світі зросла на 80% за місяць

Коронавірус повертається

Хоча зараз COVID є менш смертоносним для людей, схоже, що він має вищий рівень довгострокових ускладнень, ніж звичайний грип. COVID також менш сезонний, ніж грип, і заразніший. За останні три зими пік захворюваності припадав на період з грудня по січень, тоді як пік грипу припадає на пізніший період.

Вважається, що щорічна бустерна вакцинація принесе користь найбільш уразливим верствам населення. Однак питання про те, чи принесуть ці вакцини додаткову користь решті людей, залишається спірним.

Європейські країни рекомендують щорічне щеплення лише групам підвищеного ризику, але деякі експерти не бачать недоліків у ширших рекомендаціях.

Найкращий захист від COVID-19

Команда вчених зі Швейцарії проаналізувала контакти 50 000 позитивних випадків COVID-19. Вони дійшли висновку, що імунітет після вакцинації забезпечує найкращий захист для оточуючих.

Майже кожна третя людина, яка зазнала впливу SARS-CoV2, інфікована, а двоє з п'яти мали штам омікрон. У разі імунітету, отриманого внаслідок вакцинації, інфекції або їхній комбінації, цей показник зменшується до одного з десяти. Проте імунітет зникає протягом кількох місяців.

Було проаналізовано дані про більш ніж 50 000 випадків та 110 000 контактів, зареєстрованих у кантоні Женева у період з червня 2020 року до березня 2022 року. Ці цифри є дуже великою базою даних як з точки зору кількості випадків, так і з точки зору спектра інформації, що надається: площа проживання, вік, вага, тип симптомів, статус вакцинації, дати вакцинації та/або зараження. Хоча захист після зараження дещо вищий, ніж після вакцинації, вакцинація знижує заразність хворих протягом тривалішого періоду.

Оскільки кількість випадків знову зростає, фільтрація повітря, вентиляція та носіння масок поруч із вразливими людьми здаються необхідними заходами.