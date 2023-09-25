Изменения течения коронавируса

По словам врача Терезы Ловинс, независимого семейного врача из США, у многих людей из COVID-19 сейчас наблюдаются симптомы со стороны верхних дыхательных путей: насморк, слезотечение и боль в горле.

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Это похоже на аллергию, но при этом лекарство против аллергии бездействует. А потом пациент начинает чувствовать себя очень уставшим,

– рассказала врач.

По словам врачей, усталость все еще продолжает беспокоить пациентов с ковыдом. А вот другие хорошо известные симптомы COVID-19 – глубокий кашель, потеря вкуса или обоняния, головные боли, лихорадка – стали значительно менее распространенными или выраженными.

Почему так происходит

Эксперты по инфекционным заболеваниям ожидали подобных изменений в симптомах легкой формы коронавируса, учитывая, что практически каждый человек перенес или само заболевание, или вакцинацию, или то и другое. Эксперты считают, что у людей есть определенный уровень иммунитета, и когда человек сталкивается с вирусом, он лучше подготовлен к борьбе с ним. Поэтому это изменяет клиническую картину заболевания.

Медики отмечают, что гражданам не нужно относиться к COVID-19 легкомысленно, даже если эта инфекция стала больше похожа на обычную простуду.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в первую неделю сентября по всей стране было зарегистрировано более 20 500 госпитализаций с тяжелой формой COVID-19. Это составляет около 8% увеличения количества госпитализаций.