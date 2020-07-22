У лікаря-гінеколога з Коростишівської центральної районної лікарні діагностували COVID-19. Відтак, пологове відділення установи закрили на карантин.

З хворим гінекологом контактували 22 людини, повідомляє Укрінформ з посиланням на голову Коростишівської РДА Юрія Денисовця.

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Зокрема, з ним контактували 16 медичних працівників та 6 пацієнток, які були на прийомі у цього лікаря.

У лікаря-гінеколога центральної районної лікарні лабораторно підтверджений діагноз COVID-19 20 липня і фактично з цього моменту пологове відділення закладу закрите на карантин. Воно не приймає породіль, а спрямовує їх до обласного перинатального центру,

– розповів Денисовець.

Станом на 22 липня, у Житомирській області підтвердили 1 634 випадки зараження COVID-19. Натомість 1 289 людей одужали, але 35 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Від початку пандемії в Україні виявили 60 995 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 829 з яких за минулу добу. Впродовж цього періоду країні зареєстрували 1 534 летальних випадки під час перебігу хвороби. Натомість 33 172 пацієнтам вдалося одужати.