У врача-гинеколога из Коростышевской центральной районной больницы диагностировали COVID-19. Следовательно, родильное отделение учреждения закрыли на карантин.

С больным гинекологом контактировали 22 человека, сообщает Укринформ со ссылкой на председателя Коростышевской РГА Юрия Денисовца.

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В частности, с ним контактировали 16 медицинских работников и 6 пациенток, которые были на приеме у этого врача.

У врача-гинеколога центральной районной больницы лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 20 июля, и фактически с этого момента родильное отделение учреждение закрыто на карантин. Оно не принимает рожениц, а направляет их в областной перинатальный центр,

– рассказал Денисовец.

По состоянию на 22 июля, в Житомирской области подтвердили 1 634 случаи заражения COVID-19. При этом 1 289 человек выздоровели, но 35 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

С начала пандемии в Украине обнаружили 60 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 829 из которых за минувшие сутки. В течение этого периода в стране зарегистрировали 1 534 летальных случая во время течения болезни. Зато 33 172 пациентам удалось выздороветь.