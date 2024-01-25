"Перестала дихати": на Рівненщині жінка померла під час лікування зубів

На Рівненщини 50-річна жінка померла під час лікування зубів у стоматологічній клініці. Поліція уже порушила кримінальну справу.

У Нацполіції повідомили деталі трагічного випадку. Уточнюють, що інцидент стався у місті Здолбунів, назви клініки не вказують. Відомо, що жінка приїхала у місто із сусіднього села Здовбиця.

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За даними слідства, процедура лікування зубів проходила з використанням седації (застосування препарату для зменшення чутливості нервових закінчень).

Дантист ввів медичну речовину пацієнтці, і у жінки почалися проблеми із диханням. Медики провели реанімаційні заходи, але серце пацієнтки зупинилося,

– ідеться у повідомленні правоохоронців.

Винним загрожує позбавлення волі

В поліції відкрили кримінальну справу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медиком стоматологічної клініки. Якщо вина буде доведена, йому оголосять підозру.

Винним загрожує до двох років ув'язнення.

Призначена низка експертиз, зокрема, судово-медичну, яка встановить причину смерті жінки.

Трагічні випадки у стоматології