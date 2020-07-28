Здатність мозку до регенерації: як зупинити загибель нейронів
Виживання нейронів є важливим для людини та інших ссавців через обмежену здатність мозку до регенерації. Вчені з'ясували генетичний механізм, який здатний послабити запрограмовану загибель нейронів. Це шанс на активну старість і терапію нейродегенеративних захворювань.
Більшість нейронів створюються під час ембріонального розвитку і не мають "резервної копії". Вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайд виявили, що безперервне виживання нейронів запрограмовано під час їх вироблення та на цей генетичний механізм можна впливати.
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Нейрони є довготривалими клітинами, проте досі вчені не знали, що забезпечує їх довголіття.
Розуміння процесів регулювання клітинної загибелі важливе для забезпечення довговічності нейронів, які, своєю чергою, необхідні для підтримки цілісності нейронних мереж і функцій мозку.
Поки автори не знають, як саме активується даний механізм при розвитку нейродегенеративних захворювань і травмах, які супроводжуються загибеллю нейронів.
Нові дослідження відкриють потенціал способів лікування хвороби Альцгеймера, Паркінсона та інших захворювань. Ймовірно, це також важливий крок у підтримці активного і свідомого довголіття.