Выживание нейронов является важным для человека и других млекопитающих из-за ограниченной способности мозга к регенерации. Ученые выяснили генетический механизм, который способен ослабить запрограммированную гибель нейронов. Это шанс на активную старость и терапию нейродегенеративных заболеваний.

Большинство нейронов создаются во время эмбрионального развития и не имеют "резервной копии". Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайд обнаружили, что непрерывное выживание нейронов запрограммировано во время их выработки и на этот генетический механизм можно влиять.

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Нейроны являются долговременными клетками, однако до сих пор ученые не знали, что обеспечивает их долголетие.

Оказалось, что центральную роль в этом механизме играет фрагмент гена Bak1, активация которого приводит к апоптозу – запрограммированной клеточной гибели.

Понимание процессов регулирования клеточной гибели важно для обеспечения долговечности нейронов, которые, в свою очередь, необходимы для поддержания целостности нейронных сетей и функций мозга.

Пока авторы не знают, как активируется данный механизм при развитии нейродегенеративных заболеваний и травмах, которые сопровождаются гибелью нейронов.

Новые исследования откроют потенциал способов лечения болезни Альцгеймера, Паркинсона и других заболеваний. Вероятно, это также важный шаг в поддержке активного и сознательного долголетия.