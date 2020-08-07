Слабкість і запаморочення при спробі встати або різко змінити положення тіла пов'язали з підвищеним ризиком розвитку деменції.

Різке падіння систолічного артеріального тиску при зміні положення тіла певним чином пов'язані з нейродегенеративними процесами. Дослідження про це опубліковане у журналі Neurology.

До теми Як зрозуміти, що в людини деменція

Автори статті вивчили анамнези 2 131 людини, середній вік яких становив 73 роки. На момент початку дослідження ні в кого з них не було виявлено деменції.

Середні показники артеріального тиску добровольців вимірювали на початку дослідження, а потім ще через один, три й п'ять років. У 15% діагностували загальну ортостатичну гіпотензію, у 9% – систолічна ортостатичну гіпотензію (СОГ), у ще 6% – діастолічну ортостатичну гіпотензію (ДОГ).

Впродовж наступних 12 років учасників дослідження вивчали на предмет розвитку деменції. Це захворювання розвинулося у 22% учасників. У людей зі систолічною ортостатичною гіпотензію ймовірність розвитку деменції була майже на 40% вище, ніж у людей з іншими видами гіпотензії або у тих, у яких проблеми з тиском відсутні.

В період дослідження деменція розвинулася у 26% випробовуваних з СОГ (у 50 з 192 людей з цим діагнозом). натомість серед інших категорій лише у 21% (412 з 1939 учасників дослідження).

Також примітно що учасники дослідження, у яких показання систолічного артеріального тиску при зміні положення тіла з сидячого в стояче змінювалися найсильніше, мали найбільшу схильність до деменції.

Вчені зазначили, що зв'язок між ортостатичною гіпотензію і деменцією помітили лише у тих випробовуваних, у яких спостерігалося падіння систолічного артеріального тиску. У пацієнтів з падінням тільки діастолічного тиску або артеріального тиску такого зв'язку помічено не було.

Хоча дослідження має лише наглядовий характер і не показує причинно-наслідкових зв'язків між СОГ і нейродегенеративними процесами, вчені вважають цю роботу важливою.