На Закарпатті госпіталізовані 11 людей із підозрою на гепатит А

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з гепатитом А. Станом на 2 листопада відомо, що з підозрою госпіталізували 11 людей. Серед них є діти.

Анатолій Пшеничний – директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА – повідомив, що наразі на території області госпіталізовані 11 людей. Серед них – 5 дітей.

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Загалом від початку року на території Закарпаття виявили 125 випадків захворювання. Вікторія Тимчик – головна епідеміологиня області – розповіла, що захворювання має довгий інкубаційний період. Мовиться про 6 тижнів.

Хворий стає заразним в останні 7-10 днів інкубаційного періоду. Як тільки з'являється жовтяниця, то хворий перестає виділяти збудник. Тому госпіталізація розглядається як надання медичної допомоги, а не засіб ізоляції хворого,

– наголосила епідеміологиня.

Яка ситуація в Україні з гепатитом А

Через спалах гепатиту А у Вінницькій області оголосили надзвичайну ситуацію. Там суттєво посилили протиепідеміологічні заходи. Повідомляли, що причиною спалаху можуть бути продукти або питна вода. Після днів досліджень визнали, що джерело гепатиту А досі існує.

Згодом стало відомо, що гепатит А виявили також на території Івано-Франківської області. Госпіталізація знадобилася 7 людям. Серед них є діти.