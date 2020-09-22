За минулу добу коронавірус підтвердили у 2 884 мешканців України. Відтак, станом на 22 вересня загальна кількість інфікованих в країні зросла до 181 237.

Згідно з даними РНБО України, станом на 22 вересня від коронавірусу продовжують лікуватись 97 694 громадяни, повідомляє 24 канал.

Варто знати Коли потрібно робити щеплення: календар

За минулу добу наявність SARS-CoV-2 підтвердили у 2 884 людей. Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській області. Там виявили аж 375 нових випадків зараження.

На жаль, за цей самий період від ускладнень коронавірусу померли 59 пацієнтів. Найбільше нових летальних випадків зареєстрували на Донеччині, Львівщині, Харківщині та у Києві.

Але є і хороші новини, адже від учора виписали 1 717 інфікованих. Оскільки останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат, вважається, що вони вже одужали.

Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 181 237 хворих на коронавірус. 79 901 хворий вже одужав, але 3 642 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Статистика коронавірусу в областях України

​Вінницька область – 5377 (+55);

Волинська область – 7031 (+95);

Дніпропетровська область – 4218 (+100);

Донецька область – 2505 (+25);

Житомирська область – 5121 (+62);

Закарпатська область – 9265 (+76);

Запорізька область – 3034 (+100);

Івано-Франківська область – 12675 (+137);

Кіровоградська область – 1005 (+12);

Київ – 20028 (+270);

Київська область – 8020 (+140);

Львівська область – 18793 (+275);

Луганська область – 767 (+8);

Миколаївська область – 2572 (+21);

Одеська область – 11843 (+233);

Полтавська область – 1575 (+41);

Рівненська область – 11353 (+111);

Сумська область – 3184 (+67);

Тернопільська область – 11732 (+293);

Харківська область – 15505 (+372);

Херсонська область – 837 (+19);

Хмельницька область – 4937 (+114);

Чернівецька область – 13304 (+139);

Черкаська область – 3145 (+49);

Чернігівська область – 3411 (+70).



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 каналу