Заболеваемость COVID-19 не спадает: 2 884 новых больных и 59 умерших
За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 884 жителей Украины. Следовательно, по состоянию на 22 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 181 237.
Согласно данным СНБО Украины, по состоянию на 22 сентября от коронавируса продолжают лечиться 97 694 гражданина, сообщает 24 канал.
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За минувшие сутки наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 2 884 человек. Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской области. Там обнаружили аж 375 новых случаев заражения.
К сожалению, за этот же период от осложнений коронавируса умерли 59 пациентов. Больше всего новых летальных случаев зарегистрировали на Львовщине, Харьковщине и в Киеве.
Но есть и хорошие новости, ведь со вчера выписали 1 717 инфицированных. Поскольку последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат, считается, что они уже выздоровели.
Статистика коронавируса в областях Украины
- Винницкая область – 5377 (+55);
- Волынская область – 7031 (+95);
- Днепропетровская область – 4218 (+100);
- Донецкая область – 2505 (+25);
- Житомирская область – 5121 (+62);
- Закарпатская область – 9265 (+76);
- Запорожская область – 3034 (+100);
- Ивано-Франковская область – 12675 (+137);
- Кировоградская область – 1005 (+12);
- Киев – 20028 (+270);
- Киевская область – 8020 (+140);
- Львовская область – 18793 (+275);
- Луганская область – 767 (+8);
- Николаевская область – 2572 (+21);
- Одесская область – 11843 (+233);
- Полтавская область – 1575 (+41);
- Ровенская область – 11353 (+111);
- Сумская область – 3184 (+67);
- Тернопольская область – 11732 (+293);
- Харьковская область – 15505 (+372);
- Херсонская область – 837 (+19);
- Хмельницкая область – 4937 (+114);
- Черновицкая область – 13304 (+139);
- Черкасская область – 3145 (+49);
- Черниговская область – 3411 (+70).