Доктор Акшай Наїр розповів, що лише у квітні бачив приблизно 40 пацієнтів з "чорним грибком". Більшість із них страждали від цукрового діабету та одужали після коронавірусу. На жаль, 11 хворим довелося видалити око.
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За час від грудня до квітня медики з лікарень у Мумбаї, Бангалорі, Хайдарабаді, Делі та Пуні повідомили про 58 пацієнтів, інфікованих "чорним грибком". Більшість із них поскаржилися на самопочуття вже через 12 – 15 днів після одужання від коронавірусу.
Докторка Ренука Браду, керівниця ЛОР-відділення лікарні Сіона у Мумбаї розповіла, що за останній місяць у медзакладі діагностували 24 випадки "чорного грибка". Інфекція призвела до 6 летальних випадків.
Ми вже спостерігаємо два-три випадки на тиждень. Це жах пандемії,
– заявила Браду.
Доктор Рагхурадж Хегде розповів, що найчастіше від "чорного грибка" страждають молоді люди.
Щоб інфекція не потрапила у мозок, хворим доводиться видаляти очі. В особливо складних випадках вирізають також щелепну кістку.
Симптоми "чорного грибка"
- Закладеність та кровоточивість носа;
- набряк очей;
- опущення повік;
- розмитість та втрата зору;
- чорні плями навколо носа.
Що могло спричинити хворобу
Лікар Акшай Наїр припускає, що спалах "чорного грибка" могло спровокувати використання стероїдів – ними рятують важких пацієнтів із коронавірусом. Водночас ці препарати знижують імунітет і підвищують рівень цукру у крові.