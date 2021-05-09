Доктор Акшай Наир рассказал, что только в апреле видел примерно 40 пациентов с "черным грибком". Большинство из них страдали от сахарного диабета и выздоровели после коронавируса. К сожалению, 11 больным пришлось удалить глаз.

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За время с декабря по апрель медики из больниц в Мумбаи, Бангалоре, Хайдарабаде, Дели и Пуне сообщили о 58 пациентах, инфицированных "черным грибком". Большинство из них пожаловались на самочувствие уже через 12 – 15 дней после выздоровления от коронавируса.

Докторша Ренука Браду, руководитель ЛОР-отделения больницы Сиона в Мумбаи, рассказала, что за последний месяц в медучреждении диагностировали 24 случая "черного грибка". Инфекция привела к 6 летальным случаям.

Мы уже наблюдаем два-три случая в неделю. Это ужас пандемии,

– заявила Браду.

Доктор Рагхурадж Хегде рассказал, что чаще всего от "черного грибка" страдают молодые люди.

Чтобы инфекция не попала в мозг, больным приходится удалять глаза. В особо сложных случаях вырезают также челюстную кость.

Симптомы "черного грибка"

Заложенность и кровоточивость носа,

отек глаз

опущение век,

размытость и потеря зрения;

черные пятна вокруг носа.

Что могло вызвать болезнь

Врач Акшай Наир предполагает, что вспышку "черного грибка" могло спровоцировать использование стероидов – ими спасают тяжелых пациентов с коронавирусом. В то же время эти препараты снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.

Обратите внимание! Мукормикоз вызывает мукорная плесень. Ее можно обнаружить в почве, растениях, навозе, а также – фруктах и ​​овощах, которые гниют.